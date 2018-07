3x heerlijke zwembaden met dit warme weer

1. De Houtvaart

Openluchtzwembad De Houtvaart in Haarlem stamt uit 1927. Het is een Rijksmonument en heeft een unieke retro-uitstraling. Neem een verfrissende duik en waan je even in een andere tijd. Charleston, anyone? houtvaart.nl

2. Het Noorderparkbad

Dit buitenzwembad is niet voor niets uitgeroepen tot mooiste publieke zwembad ter wereld. Prachtige architectuur in het hart van het Amsterdamse Noorderpark en nog eco ook. Regenwater wordt gezuiverd tot zwemwater, dat dan weer wordt verwarmd door zonne-energie. amsterdam.nl/noorderparkbad

3. SS Rotterdam

Dit schip is een hotel, restaurant én evenementenlocatie. Op het terras aan dek kun je pootjebaden terwijl je geniet van de Rotterdamse skyline. Met een cocktail erbij lijkt het net alsof je je op een luxe cruise naar de Bahama’s zit. ssrotterdam.nl

