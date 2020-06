Ijskoud de lekkerste: 3x ijssalons voor op je zomer-bucketlist

Niets is zo lekker als een zoet verkoelend ijsje op een warme zomerdag. Er komt ons een warme zomer tegemoet, dus wij hebben alvast een kort lijstje met lekkere ijszaken op een rij gezet. Dit zijn 3x ijssalons die je niet mag missen!

Bevroren amore

Bij de Haarlemse ijssalon van de Italiaanse familie Garrone weten ze al sinds 1949 hoe een goed ijsje moet smaken. In de bakken vind je klassiekers (mokka, pistache, kokosnoot, chocolade), maar ook spannende varianten (bloedsinaasappel, cheesecake, limoncello). Buono!



garrone.nl

Voor fijnproevers Het lekkerste ijs van Rotterdam scoor je bij De ijssalon. Van sorbet tot ijskoffie, -taart en -wafels. Denk aan verrassende smaken als Snickers, verse munt, passievrucht en bitterkoekjes.

deijssalon.nl

Prijswinnaar Deze award-winnende ijssalon in Limburg heeft ijs waar je U tegen zegt. Met een hoofdletter U, ja. Clevers creëert sinds 1996 de meest waanzinnige ijscoupes en sleepte daarmee – terecht – al achttien prijzen in de wacht.

clevers.nl

What we like komt uit VIVA-2020-24. Dit nummer ligt t/m 16 juni in de winkel of kun je hier online bestellen.

