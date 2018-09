3x de lekkerste Japanse ramen

Houd jij van de Aziatische keuken en met name van Japans eten? Bezoek dan eens een van deze drie hotspots voor een goed gevulde noedelsoep.

Achter de ramen



Ramen Ya op de wallen in Amsterdam is gespecialiseerd in Hakata-ramensoep: een dikke, romige bouillon met dunne ramennoedels. De ramen worden iedere dag vers gemaakt volgens een authentiek Hakata-recept waar Japanners dol op zijn. Personaliseer je soepje door zelf je soepbasis en toppings te kiezen.

ramen-ya.nl

Japanologie



Bestel een kom dampende ramen en een Calpis-soda, en waan je in Tokio. Set Noodle & Hotpot in Rotterdam ziet er vanbinnen dan ook heel Japans uit. Of je nou trek hebt in kip, varken, rund of vegetarisch: dit tentje heeft het allemaal.

setrestaurant.nl

Oost meets Noord



Ook Groningen heeft een Aziatische topper. Bij Konbu Streetfood kun je terecht voor heel uiteenlopende straathapjes, maar de ramen zijn hier de specialiteit. Kies voor een klassieke ramen-maaltijd, waar je met extra toppings zelf een feestje van maakt.

konbustreetfood.nl

