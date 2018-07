3x de leukste bootjes varen

Silent disco-boot

What to do als je al dansend door de Amsterdamse grachten wilt varen, maar het verboden is om versterkte muziek te draaien? Iedereen een koptelefoon geven! Op deze silent disco-boot draait een dj de beste hits voor jou en je vrienden. O, en meezingen mag.

amsterdamboatexperience.com

Tapasboot

Spaans muziekje uit de speaker, tapas op tafel en hup de Rotterdamse wateren op. Over een relaxed dagje gesproken. Wil je er iets van opsteken, huur er dan een stadsgids bij. Kom je – tonnetje rond gegeten aan de lekkerste tapas – als Rotjeknor-kenner van boord.

puurrotterdam.nl

Wijnboot

Tuurlijk. Als je ‘gewoon’ gaat varen, kun je je eigen wijntjes meenemen. Maar als je de boottocht combineert met een wijnproeverij, krijg je er niet alleen de drank maar ook een wandelende, eh varende wijnencyclopedie bij. Onderweg door de Utrechtse grachten vertelt hij of zij je alles over de flessen die worden opengetrokken.

wijnboot.nl