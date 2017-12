3x leukste kerstmarkten van Nederland

Yes, kerst komt eraan! Is wat jou betreft de voorpret net zo leuk als de feestdagen zelf? Dan is een kerstmarkt een topidee. Wij zetten de drie leukste voor je op een rijtje.

Deze kerstmarkt werd vorig jaar uitgeroepen tot ‘Kerstmarkt van het jaar’ en dat is niet gek, want dit is een kerstmarkt óp het water. Hapjes, drankjes, gezelligheid en een feeërieke verlichting in het oude centrum. Van 15 december t/m 27 december.

In Utrecht gaat de creatieve broedplaats de Snorfabriek sluiten en dat wordt uitgeluid met een kerstmarkt op 10 december. Er is muziek, een veiling van de inboedel, een bakwedstrijd en je kunt er hippe kerststukjes maken en andere kerstgezelligheid ondergaan.

Een van de leukste kerstmarkten vindt op 9 december plaats op het Amstelveld in Amsterdam. Sissy-Boy verkoopt een groot deel van de collectie tegen spotprijzen en er staan tal van andere stands met originele cadeaus. Tel daar glühwein, livemuziek en een knapperend vuurtje bij op en jingle all the way!

Deze tips zijn afkomstig uit onze rubriek ‘What we like’ uit VIVA 49. De editie ligt van woensdag 6 december t/m dinsdag 12 december in de winkel.