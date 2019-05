3x naar het Midden-Oosten met deze lekkere hotspots

De gemiddelde keuken van het Midden-Oosten heeft het goed begrepen: sharing is caring. Kleurrijke gerechtjes, verse specerijen, exotische smaken en minstens zo vrolijke bordjes. Trommel je vrienden op en ga heerlijk sfeerhappen bij een van deze drie fijne restaurants.

1. Dippen en dopen

Bij Hummus in Delft wordt het favoriete kikkererwtenprutje naar een hoger niveau getild. Het restaurant is het geesteskind van het jonge stel Bilal en Jorine. De combinatie van Bilals Arabische achtergrond en Jorines liefde voor koken, zorgt voor een waar foodfeestje. Probeer de vegan kapsalon met eetbare bloemetjes maar eens.

ilovehummus.nl

2. Little Libanon

In Fenicie kan je shared dineren, maar dan op z’n Libanees. De typische lage tafeltjes worden vol gezet met mazza’s – kleine gerechtjes. Proef van traditionele Libanese lekkernijen met een twist. Ga je op vrijdag of zaterdag, dan werkt een visagist op het toilet je make-up bij. Over service gesproken!

amsterdam.fenicie.nl

3. 1001 nacht

Aan de buitenkant ziet dit restaurant en hotel in de populaire Witte de Withstraat in Rotterdam er niet heel spannend uit. Maar binnen gaat er een wereld voor je open. Bij Hotel Bazar waan je je namelijk in het Midden-Oosten. Ga zitten en geniet van de heerlijke gerechten uit de mediterrane keuken.

hotelbazar.nl

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 21-2019. Deze editie ligt vanaf 22 mei in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.