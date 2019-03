3x de gezelligste hotspots om noedels te slurpen

Hmm, dat ziet er goed uit… Dat is even wat anders dan de Hollandse pot. Ben je daar wel een beetje klaar mee en wil je weer eens lekker uiteten? Bij deze restaurants kan je genieten van gerechten uit heel Azië. Bon appétit!

1. Pho real

Klein maar fijn, dat is het Vietnamese Pho 91 op de Albert Cuyp in Amsterdam, waar je traditionele Vietnamese noedelsoep kunt slurpen. Die is zo verrukkelijk, dat het er bijna altijd gezellig druk is. Reserveren kan niet, maar niet getreurd: er zit ook een filiaal in de Kinkerstraat. Tip: pak vooral ook een portie springrolls mee.

pho91.nl

2. You can ba-mi-soup

Bij Don’s Noodle Shop in Tilburg vind je fantastische gerechten uit heel Azië. Van bao buns tot dumplings en Don’s specialiteit: pho – Vietnamese noedelsoep. Die is er in drie varianten, waarvan er eentje helemaal veganistisch is.

donsnoodleshop.com

3. Un-pho-gettable

Bij Konbu Streetfood in Groningen willen ze dat je je thuis voelt. Dat lukt al snel met alle stopcontacten die ze hier hebben om je telefoon of laptop op te laden. Ramen uit Japan of pho uit Vietnam erbij en er is geen enkele reden om haast te maken. Ze draaien zelfs verzoeknummertjes!

konbustreetfood.nl

Dit artikel komt uit VIVA-12, deze editie ligt vanaf 20 maart in de winkel of bestel ‘m hieronder.