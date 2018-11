3x relaxed flexwerken

Wil jij een keer in een andere omgeving aan het werk? Bezoek dan eens een van deze drie hotspots als je relaxed wilt flexwerken.

Goed voor stamgasten

Een flexwerk-aanrader: Westhoff, op het stationsplein in Haarlem. Voor vijf euro per uur heb je een prinsheerlijk plekje aan de stamtafel en drink je onbeperkt koffie en thee. Westhoff is naast werkplek ook (eet)winkel. Dus wordt het een latertje, dan kan er meteen een kant-en-klare maaltijd mee naar huis.

westhoffhaarlem.nl

Wat je wild

Op zoek naar een creatieve flexwerkplek? Vanaf € 55 per maand huur je bij Moma&Co in Amsterdam een ‘huisje’ voor één dag in de week. Werk je liever gratis? Strijk dan met je laptop neer in het bijbehorende restaurant Wilde Westen tussen buurtbewoners, ondernemers en zakelijke gasten.

moma-co.nl

Bij de brandweer

De Brandweerkantine in Maastricht is alles waar je op flexwerkplekgebied van droomt. De ruimte is groot, het internet snel en de koffie (h)eerlijk. Ook voor krachtvoer ben je hier aan ’t juiste adres: ze hebben een heel uitgebreide kaart voor ontbijt, lunch, hapjes én diner.

brandweerkantine.nl

What We Like is afkomstig uit VIVA 47-2018. Deze editie ligt t/m 27 november in de winkel of kun je hieronder online bestellen.