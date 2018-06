3x slapen als een vogeltje in een nest

Ben je het zat om wakker te worden in je oude vertrouwde bed? Wij kunnen het ons bijna niet voorstellen. Maar misschien hebben we wel een tip voor jou. Op deze drie plekken voel je je voor even een vogeltje in een nest.

Uit je ei

In Kemkeze, België, ligt op het terrein van de Verbeke Foundation een enorm ei waar je met z’n tweeën in kunt slapen. Vanuit je bed kijk je over het water en zie je ’s ochtends het zonnetje opkomen. In het ei waan je je in een ruimteschip. Alles is wit, de wanden bestaan uit opbergvakken en via een draaideur kom je in de douche die vervolgens weer verdwijnt in de muur.

Cocoonen

In het Vlaamse Kalmthout hangt tussen drie bomen een wel heel speciale slaapplaats. In een cocon – met daarin een rond matras en heel veel kussens – ga je met twee personen wiegend richting dromenland. In de zomer draaien ze in de tuin films op een groot doek. Romantiek ten top!

Fluitend naar bed

Altijd al willen weten hoe het voor lijsters en mussen voelt om in een vogelhuisje te nestelen? Bij Buitenhotel De Vreemde Vogel in Vlaardingen kun je het een nachtje zelf ervaren. Het vogelhuisje is geschikt voor vier personen. Wil je liever een uiltje knappen in een ijzeren vogel (vliegtuig) of een spacemees (raket)? Ook dat kan op deze bijzondere plek.

Beeld: iStock