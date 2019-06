De zomer is aantocht, maar zullen we het woord ‘bikiniproof’ gewoon maar laten gaan? Nodig je vrienden uit voor een avond gezellig eten en gooi daarna lekker de heupjes los op de livemuziek bij deze spots.

1. Bier & vertier

Elke vrijdag kun je jezelf bij de Biergarten trakteren op grote pullen bier, BBQ-lekkernijen en fijne muziek op loopafstand van Rotterdam Centraal. Skip deze plek bij slecht weer; een buitenbar in de regen is geen waterdicht plan.

biergartenrotterdam.nl

2. Alles erop en eraan

Koffie, thee, lunch, borrel, diner: bij gastrobar Dot in Groningen kun je de hele dag terecht. Er zijn lekkere loungehoeken en er is een groot terras. En – als het later wordt – relaxte achtergrondmuziek van dj’s of livemuzikanten. Op de tweede etage is ook nog een 3D-bioscoop.

dotgroningen.nl

3. All night long

Bij all-day hotspot Pacific in het Amsterdamse Westerpark kun je van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht terecht voor koffie of lunch, casual dining, een biertje in de zon of dansen tot in de vroege uurtjes. Elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond gaan de tafels en stoelen aan de kant en begint het feestje. Houd de agenda in de gaten voor vette liveoptredens.

pacificamsterdam.nl

