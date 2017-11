3x restaurants waarbij je vegan kan snacken

Zin in een snelle snack? Bij deze restaurants kan dat ook nog eens vegan. Wie wil dat nou niet? Wij zetten drie leuke vegan restaurants op een rij, waar je écht een keer heen moet gaan.

1. SNCKBR

SNCKBR’s healthy snacking veroverde al Amsterdam en Eindhoven en in maart is Utrecht aan de beurt, want dan opent daar een 100 procent vegan filiaal. In Amsterdam en Eindhoven is het een keer in de maand vegan sunday met een driegangenmenu met (bio)wijnen. Lekker en leuk, óók voor niet-vegans. snckbr.com

2. Vegan Snack Shop

Veganistisch zonder soja en andere vleesvervangers: dat is deze pop-up snack shop in Amsterdam. Leuke kaart met snacks en streetfood uit onder andere Azië en het Midden-Oosten. Nog open tot en met maart. vegansnackshop.nl

3. Burgertrut

Vegan eten in een huiskamersfeertje? Dat doe je bij Burgertrut in Rotterdam. Burgers, kapsalon, salades, soepen, ze hebben het hier. Geen nood voor de verstokte vleeseter, want ze hebben hier ook een ‘gewone’ kaart.

