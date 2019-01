De leukste vintage-hotspots: 3x vintage schatten shoppen

Vind jij het leuk om uren te struinen tussen pareltjes die een nieuw leven verdienen? Dan zijn deze 3 vintage-hotspots echt iets voor jou.

1. Wisseltruc

Kleding- en lifestylewinkel Stijlloods in Haarlem is de lievelingsplek van menig vintageshopper. Het assortiment wisselt snel, want items blijven maximaal twee maanden in de winkel liggen. Je raakt hier dus nooit uitgekeken. stijlloods.com

2. Denk groot

Vijftienhonderd vierkante meter bomvol industriële items, fifties-sixties-seventies design, vinyl, planten, kleding en meer: dat is Vint in Amersfoort. En na een shopsessie plof je nog even neer voor een kop koffie. vintamersfoort.nl

3. Oud = goud

Er zijn twee Fabrics & More-winkels, in Arnhem en Nijmegen. Wat je daar aantreft: rekken vol iconische kledingstukken uit de jaren zestig tot negentig en veel meubels, van tweedehands kastjes tot oude fabriekslampen. fandm.nl

What We Like is afkomstig uit VIVA 02-2019. Deze editie ligt t/m 16 januari in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Beeld: Vint