3x yoga op een bijzondere locatie

Treat yo self! Dat yoga goed is voor lichaam en geest is inmiddels algemeen bekend, maar waarom niet nog een extra stapje zetten voor de ultieme ontspannen beleving? Yoga op een bijzondere locatie doet je pas écht alles om je heen vergeten. Hallo zen!

In het bos

Een boswandeling is al superontspannend, maar wat dacht je van yoga in het bos? Elke zondag geeft yogadocent Tamara les in het Noordhollands Duinreservaat, bij Castricum. Tijdens zo’n yogales in het groen worden je zintuigen intenser geprikkeld dan in een sportzaal. Daarnaast is de ondergrond minder vlak (uitdagend!) en waait de wind door je haren (lekker!).

yogatamara.nl

Op een geheime plek

De yogi’s van The Secret Yoga Club vinden het net iets te saai om altijd in dezelfde studio te lessen. Daarom worden er op verschillende bijzondere locaties yogalessen gegeven. Zo was er al eentje in een nachtclub en in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Word zelf een secret yogi en ontdek waar de volgende sessie zal plaatsvinden.

stadswild.nl/secret-yoga-club

Op het dak

Elk jaar organiseren rooftoprestaurant Op het Dak en Yogaground in de zomermaanden Yoga on the Block. Op maandagavond kun je yogaën met uitzicht op de skyline van Rotterdam. Inclusief drinken en heerlijk vegetarisch eten. yogaground.nl/yogaontheblock

Dit artikel komt uit VIVA 31. De editie ligt t/m dinsdag 7 augustus in de winkel of kun je hieronder online bestellen.