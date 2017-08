4x zomer in Groningen

Van plan een weekendje naar Groningen te gaan of woon je al in het hoge noorden? Dan moet je hier echt nog even langs voordat de zomer voorbij is.

De Oude Gasfabriek

Van lunch tot borrel tot uitgebreid diner: in deze voormalige gasfabriek eet en drink je in een sfeervolle industriële omgeving. deoudegasfabriek.nl Lovely Little Living

Hou je van zoet en cute dan is dit jouw happy place. Naast cadeaus in pasteltinten kun je hier toegeven aan je sugar craving met suikerspin-ijs, rainbow milkshakes en de mooiste taartjes. alittlelovelycompany.nl Mr. Mofongo

De meest bijzondere plek van de stad voor cocktails, met een eigen distilleerdij en een robotarm die de drank achter de bar pakt. mrmofongo.nl Groninger Museumnacht

9 september is er voor het eerst een Museumnacht in Groningen. Dé kans om in één nacht vijf musea te zien, exclusieve rondleidingen te krijgen van kunstenaars, cocktails te drinken, workshops te volgen en te dansen. groningermuseumnacht.nl

