5x slip(per)gevaar: waarom monogamie voor mannen moeilijk is

Mannen gaan vaak vreemd. Vrouwen trouwens ook, maar daar hebben we het nu even niet over. Hamvraag in dezen is: waarom is monogamie zo moeilijk voor hem? VIVA dook erin en vond vijf verklaringen.

Wat een lul

Gewoon, omdat hij een lul heeft. Of nee, dat is behalve lullig ook te kort door de bocht. Sexuologen horen van de man het vaakst dat het hen ‘gewoon overkomt.’ Vooral in combinatie met drank kan de lust ineens gigantisch toeslaan. Héél soms hebben vrouwen dat ook. Maar als iemand ook echt besluit iets met die lust te doen, is er vaak meer aan de hand. Dingen als gebrek aan aandacht en bevestiging, doorgaans.

Uit wraaklust

O, jazeker. Als jij zelf een keer de oude snoeperd hebt uitgehangen, en je dat heb opgebiecht, reken er dan maar op dat hij op een dag wraak neemt. Ontrouw gaat vaak over een machtsstrijd. Heb jij bijvoorbeeld graag de broek aan thuis, dan zou het zomaar kunnen dat je gedomesticeerde tamme mannetje uit pure wraak op een dag ligt te apenrotsen op een ander. Je bent gewaarschuwd.

Voor de kick

Een lul hebben ze allemaal, maar sommige mannen zíjn ook een lul. Als in: ‘Gaat nooit lukken tussen mij en die monogamie, wen er maar aan.’ Dit type is meestal een dominante, testosteron-gedreven alfaman, en ontrouw is zijn ultieme ontladingsmechanisme. Want praten over emoties, daar is hij niet zo van. Van presteren, carrière en successen behalen des te meer. Dus val je daar op, tja, wen er dan maar aan…

Last van bindingsangst

Denk niet dat hij pas vreemd kan gaan als de relatie niet goed zit: sommige mannen pissen juist buiten de pot als het wel goed gaat. Gewoon, omdat het ze te heet wordt onder de bindingsbange voetjes. Het komt volgens de psychologie allemaal voort uit onzekerheid en behoefte aan bevestiging. Maar ja, daar koop je weinig voor op zo’n moment.

Verliefd op een ander

Voor iedereen die het gevoel kent: kút is dat, hè? Vooral als jij je van geen kwaad bewust bent. Volgens sexuologen heeft het iets te maken met verwachtingen: waar vrouwen vaak geborgenheid en communicatie zien als ultieme verbinding, hebben veel mannen dat met sex. Ontbreekt die sexconnectie, wees dan waakzaam. Het kán voor mannen een reden zijn om te gaan slipperen. Voor vrouwen ook trouwens, maar daar hadden we het niet over.

