Fleur Meijer: ‘Nou, ik vind dramatische oude mannen wél leuk’

VIVA-journalist Fleur Meijer (37) schrijft over wat haar zoal bezighoudt.

‘Hé, even over de planning. Ja, dat moet wél nu. We gaan zo naar het strand, kun je daar verder lezen. Nee sorry, we hebben anderhalf uur. Maximaal. Jij wilde toch ook nog die octopus in dat steegje proberen? Nou, dan niet. Maar we moeten ook nog twintig minuten de berg op om onze tassen te halen. Ja, sorry hoor, ik wist toch ook niet dat hier geen taxi’s konden komen? Goed, en dan dus de middagboot. Die wilde jij toch ook? Néé, niet later. We moeten nog inchecken bij de Airbnb, maar dat is niet zo lang lopen vanaf de ferry. Wel weer wat trappen op ja, maar vást niet zo erg als in Dubrovnik. Goed, en dan gaan we meteen door naar de autoverhuur, hebben we dat alvast geregeld. Kunnen we daarna op zoek naar de vishallen en Konoba Nikola. Nee, daar wil ik echt graag eten. Een zingende chef! Dat is toch léuk? Gewoon, klapa. Authentiek Kroatisch gekweel. Prima, ook goed. Nou, ik vind dramatische oude mannen wél leuk. Heeft die gids nou al geantwoord? O, ik dacht dat je dat al láng gedaan had. Doe nu dan even. We hebben alleen morgen nog voor Split, hè? En zonder gids sta je in zo’n Romeins paleis vooral naar een hoop ouwe stenen te kijken. Nee, geschiedenis leeft niet, dat moet je tot leven wékken. Morgen ben je me dankbaar. Oké, en dan dus rijden naar Trogir. En de appartementen gaan hard, dus zo even een knoop doorhakken. Daar had je dat middeleeuwse prentenboek, weet je nog? Ja, nou ja, jij vindt dat soort dingen toch ook leuk? Wacht maar, het is nog beter dan de heilige graal en het buisje bloed van Jezus. Goed, en dan zitten we dus met een dilemma, want we kunnen maar één nationaal park doen. En dat is eigenlijk ook al krap als we nog naar de wijnboeren in Peljesac willen, en naar de kloof in Omis. Jij bent toch een klovenmens? Van mij hoeft het niet, ik ga liever naar Krka National Park, dat is nog een béétje te doen qua afstand. Dan kunnen we ook meteen de kathedraal van Sibenik meepakken. Hoezo? Dat is allemaal Unesco! Álles is hier Unesco. De watervallen van Krka zijn alleen wel wat minder mooi dan die bij Plitvice, maar dat redden we sowieso niet meer. Hoezo? Nou, omdat jíj koste wat kost een dag langer op Mljet wilde blijven. Geeft niks, hoor. Dat privémeer was erg fijn, maar dan moet de planning herzien worden, hè? Het budget ook, ja. Jaha, dat was míjn schuld. Vertrouw nooit een kok die op Lurch lijkt, weer wat geleerd. En ook geen obers die op Graaf Tel lijken, nee. Maar goed, zijn we dan voor nu even rond? Boek jij nou even die boot en de gids, dan doe ik de auto, de Airbnb’s, de wijnboeren-, kloof- en creditcardcheck en dan naar het strand. Weet jij eigenlijk waar het strand is? O. Nee, lees dan maar op de boot. Precies. Ontspannen doen we thuis wel.’

