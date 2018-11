Philippa Raphet Meeng (29) verhuisde voor een zomerbaantje naar Lyon. Inmiddels woont en werkt ze er al jaren en kent ze de Franse hoofdstad van de gastronomie op haar duimpje.

Wat maakt Lyon zo’n toffe plek?

‘Het is allereerst een heel mooie stad. Je kunt er uren rond lopen en je ogen de kost geven, want het stikt er van de mooie gebouwen. Wat het ook zo mooi maakt, is dat er twee rivieren doorheen stromen, de Rhône en de Saône, en dat geeft de stad een unieke je ne sais quoi-vibe. Daarnaast kun je er goed shoppen, heerlijk eten en veel uitgaan.’

Sinds wanneer woon je hier?

‘In het voorjaar van 2015 ben ik naar Lyon verhuisd voor een zomerbaantje bij de ANWB, die daar een steunpunt heeft zitten. In eerste instantie zou het voor drie maanden zijn, maar het beviel me heel goed en ik kon blijven. Die drie maanden zijn uiteindelijk drie jaar geworden.’

Wat is typisch Lyon?

‘Les Bouchons Lyonnais. Dit zijn kleine restaurantjes, bistro’s, die traditionele streekgerechten serveren. Je vindt ze voornamelijk in het oude stadscentrum, het vieux Lyon.’

Philippa’s beste tips:

Cultuur snuiven bij Les Nuits de Fourvière

‘Dit is dé kans om grote Franse en internationale artiesten te zien optreden in een toffe setting. Zo heb ik in 2016 Sigur Rós zien spelen in het Romeinse amfitheater dat naast de Notre-Dame de Fourvière ligt, heel gaaf.’ nuitsdefourviere.com

Shoppen op het Les Puces du Canal

‘Dit is de op een na grootste vlooienmarkt van Frankrijk, die je kunt bezoeken op donderdag, zaterdag en zondag. Hier vind je vaak rond de zeshonderd stands, dus genoeg om tussen te snuffelen.’ pucesducanal.com

Eten bij My Petite Factory

‘Plekken vinden waar vegetariërs en vegans terecht kunnen, is een lastige zaak in Frankrijk, want de Fransen zijn erg gesteld op het eten van dierlijke producten. Maar My Petite Factory heeft een kaart die vegan friendly en ook geheel glutenvrij is.’ mypetitefactory.com

Meer tips van Phalippa? Check VIVA 45. Deze editie ligt t/m 13 november in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: GettyImages