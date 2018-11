Van een milkshake met dikke chocoladerand tot een toastje truffelmayo. Avocado is gezond groen met een hoge fun-factor. Zeker verwerkt in deze originele recepten.

The truffel treasure

Toast met avocado, kip, Parmezaanse kaas en ‘60 seconds homemade truffelmayo’

Voor 2 personen

4 kippendijfilets (ca. 300 g) • olijfolie • 2 dikke sneden zuurdesembrood • 1 avocado • sushi-azijn • 2 el truffelmayonaise • 30 g Parmezaanse kaas, geraspt • tuinkers • peper en zout • extra nodig: staafmixer

Voor de homemade truffelmayo • 250 ml zonnebloemolie • 20 ml citroensap (het sap van ca. ½ citroen) • ½ tl wittewijnazijn • 1 tl balsamicosiroop • peper en zout, naar smaak • 1 ei, op kamertemperatuur (je hebt alleen het eigeel nodig) • 1 à 2 el truffeltapenade

Zo maak je het

Bak de kip in wat olijfolie op hoog vuur goudbruin en een tikje krokant. Rooster de sneden zuurdesembrood. Maak intussen de truffelmayonaise. Giet voor de truffelmayonaise de zonnebloemolie in een hoge ronde maatbeker. Voeg alle ingrediënten toe, behalve het ei en de truffeltapenade. Splits het ei en doe het eigeel voorzichtig in de maatbeker met het oliemengsel. Beweeg de beker een beetje tot het eigeel precies in het midden van de bodem ligt. Zet de staafmixer − met beleid – op het eigeel (dat moet heel blijven!) en zet ’m aan. Trek de staafmixer heel, heel langzaam in één beweging naar boven. Bij het maken van mayonaise is het echt essentieel dat je alles in één beweging doet, stoppen of even heen en weer bewegen en je mayonaise schiet in de schift. Doe de mayonaise in een kom en voeg de tapenade toe. Gebruik wat meer als je een groot truffelfan bent. Snijd voor de avocadowaaiers de avocado in de lengte door, haal de pit eruit en pel de schil eraf. Leg beide helften van de avocado ingesmeerd met sushi-azijn met de bolle kant naar boven op je snijplank. Snijd – over de breedte – in dunne plakjes. Duw zachtjes op beide helften zodat er een waaier ontstaat (houd wel wat overlap). Verplaats de waaiers straks met een platte spatel. Smeer de truffelmayonaise op de warme toast. Trek de kipfilets met twee vorken uit elkaar. Leg ze op de truffelmayonaise, strooi de Parmezaanse kaas erover en eindig met de avocadowaaier, cress, peper en zout.

Avocado leef je nog?

Ja, en hoe! Met een succesvol restaurant in Amsterdam en een kookboek compleet in het teken van de gezonde vrucht (avocado is geen groente) stelen avocado’s de show. Ze zijn voedzaam en schijnen te beschermen tegen hart- en vaatziekten en verschillende soorten kanker. Niet gek voor een groentje.

The Avocado Show door The Avocado Show, Fooddeco (€ 18,50 Kosmos Uitgevers)

Beeld: The Avocado Show