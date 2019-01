Shelly Sterk: ‘Ik stel heel hoge eisen aan mezelf’

Shelly Sterk (27) heeft een waanzinnig jaar achter de rug. Ze stapte over van RTL naar SBS, waar ze een van de vaste gezichten van Shownieuws werd. En ze trouwde met grote liefde Mark.

Tekst: Jill Waas | Foto’s: Kee&Kee

In het zoete, roze decor van restaurant MaMa Kelly slurpt Shelly Sterk aan de ene na de andere (alcoholvrije!) cocktail, terwijl ze uitbundig met de camera flirt. Ze weet maar al te goed hoe ze hier een feestje moet bouwen, want dit was de locatie waar ze afgelopen jaar haar vrijgezellenfeest vierde, voordat ze op 30 juni 2018 haar jawoord gaf. Eigenlijk is Shelly helemaal geen Pink Lady. ‘Ik doe heel erg mijn best om niet te meisjesachtig te zijn, dus roze is de laatste kleur die ik zal dragen,’ vertelt ze. ‘Maar deze shoot vind ik wél heel leuk, omdat ie een knipoog heeft.’

Ben je happy met hoe het afgelopen jaar is verlopen?

‘Jazeker, 2018 was een spannend jaar voor mij, omdat ik getrouwd ben. En ik heb bij SBS naast Shownieuws leuke programma’s mogen maken, zoals Marktplaats en Fijne kerst. Toevallig zei mijn man gisteravond: ‘Laten we voor 2019 een plan voor jou opstellen. Wat zijn je doelen en hoe kunnen we dat samen aanpakken?’ Ik vind het heel leuk dat hij zo supportive is en altijd met me meedenkt.’

Heb je kunnen doen waar je van droomde?

‘Niet alles. Ik heb grote ambities, maar besef ook dat ik daar reëel in moet zijn en niet alles in één jaar tijd kan bereiken. De tv-wereld is toch een beetje een gekke business. Je wilt heel graag je eigen pad uitstippelen, maar meer dan je ambities uitspreken kun je niet doen. Het is niet zo dat als ik zeg: ik wil morgen Miljoenenjacht presenteren, ik daar morgen sta. Voor mij is dat weleens lastig, want ik ben van de planningen en schemaatjes. Waar wil ik naartoe? Hup, aanpakken! Voor tv gaat dat niet op, ik moet geduld hebben. Aan de andere kant zou het ook niet leuk zijn als ik op mijn 27ste alles al bereikt heb, ik moet ook iets hebben om naar uit te kijken en naartoe te bouwen.’

Stel jij hoge eisen aan jezelf?

‘Ja, heel hoog, en dat is ook het lastige met televisieprogramma’s maken: het kan altijd beter. Voor mezelf, maar ook voor anderen, want je krijgt te maken met honderd-duizend meningen. Elke keer als ik iets live heb opgenomen, bel ik op de terugweg in de auto mijn man en vraag: ‘Wat vond je ervan?’ En dan zegt hij: ‘Moeten we het weer gaan evalueren?’ Ik ben heel streng voor mezelf. Aan de ene kant is dat goed, want alleen op die manier kan ik mezelf verbeteren. Aan de andere kant is het ook irritant: het zorgt niet bepaald voor rust in mijn hoofd.’

Je zei eerder: ik hou rekening met een televisie-exit…

‘Die opmerking is een beetje verkeerd opgepakt. Wat ik bedoelde, is dat een tv-carrière sowieso eindig is. Als je receptioniste bent, kun je in principe tot je zeventigste doorwerken. Maar de kans dat ik op mijn zeventigste nog sta te presenteren, is niet zo groot. Ik ben helemaal niet van plan om te stoppen. Ik heb het veel te veel naar m’n zin en hoop dit jaar weer nieuwe stappen te kunnen maken. Dat hoeft echt niet per se iets heel groots te zijn, een mooi programma op locatie vind ik ook heel leuk.’

Je runt ook nog je eigen productiebedrijf. Nooit bang voor een burn-out?

‘Nee, ik werk veel, maar haal er ook veel plezier uit, en ik kan heel goed mijn rust pakken. Ik snap wel dat een burn-out tegenwoordig op de loer ligt, want we moeten altijd maar bereikbaar zijn. Als je ’s avonds een mailtje krijgt op je mobiel, wordt eigenlijk verwacht dat je antwoord geeft. Na Expeditie Robinson was ik helemaal los van mijn telefoon, dat was zó relaxed. Ik had me voorgenomen om elke dag om acht uur ’s avonds mijn gsm in een hoek te leggen en er niet meer naar te kijken. Ik heb dat nog geen dag volgehouden.’