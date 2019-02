Hoofdredacteur Debby: ‘Bang om niet aardig gevonden te worden, zeggen we vaak ja, terwijl we eigenlijk nee bedoelen’

Met uitzondering van de kortstondige NEE- fase als peuter, hebben veel jongvolwassen vrouwen bijzonder veel moeite met nee zeggen. Bang om niet aardig gevonden te worden, zeggen we vaak ja, terwijl we eigenlijk nee bedoelen. VIVA’s Janne spant de kroon als het gaat om nooit nee zeggen en laat zich te pas en te onpas iets aansmeren. Ze ontpopte zich tot koningin van het pleasen, met alle gevolgen van dien. Zo zat ze tien dagen tegen heug en meug met een vriendin in Italië omdat ze niet durfde te zeggen dat ze daar geen zin in had. En stond ze urenlang bij een optreden van Katy Perry, waar weer een andere vriendin zo’n fan van is. Haar ik-zeg-op-alles-JA-fase heeft nu wel lang genoeg geduurd, en wij van wc-eend hielpen Janne graag een handje om de tijger in de ogen te kijken. In de laatste maand van haar stage kreeg ze de opdracht om op álles NEE te zeggen en dat leverde een mooi huzarenstuk op, te lezen in VIVA 8.

Nee zeggen tegen een verslaving is geen sinecure, dat hoef ik niemand uit te leggen. Iedereen heeft er tegenwoordig een: onze smartphone. Want zeg zou zelf, bij jou breekt toch ook het zweet uit bij de gedachte om je telefoon uit te zetten of thuis te laten? En als zelfs mijn ouders van 65 en 75 de deur niet meer uit gaan zonder, dan kunnen we rustig stellen dat we massaal telefoonverslaafd zijn. Kunnen we dan écht niet meer zonder? Jawel hoor. Ook hier helpen wij graag een handje. In het magazine lees je hoe je in negen stappen van je telefoonverslaving af raakt. Zeg daar maar eens nee tegen.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

