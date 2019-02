3x eten, drinken en dansen

Er even op uit als je een vrije dag hebt? Eten, drinken en dansen, het kan hier allemaal. Dit zijn drie hotspots waar je gezellig heen kan.

1. Uit je dak

In het oude Kwantum-gebouw op de Grote Markt in Den Haag kun je van het krieken van de dag tot in het holst van de nacht terecht. Van een koffie drive through-luik tot een singles silent disco, het is er allemaal. Plus een dakterras met uitzicht over de Haagse binnenstad.

bleyenbergdenhaag.nl

2. Toplocatie

Nog zo’n hete plek met dakterras. Panoramabar en restaurant Madam boven in de A’DAM Toren is de perfecte setting voor een dinner with a view. Na een maaltijd van chef David Baxter gaat de volumeknop open en verandert Madam in de hoogste skybar van de hoofdstad.

madamamsterdam.nl

3. Drietrapspretraket

Bij dit restaurant in het Hilton op de Kruiskade in Rotterdam wordt een waterdicht driestappenplan gehanteerd: eten, drinken en dansen. In de weekenden verandert HUGH in Hotel Club HUGH. En elke eerste zondag van de maand kun je brunchen met champagne, gevolgd door feest.

hughrotterdam.nl

