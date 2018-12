Aan de bak: Gemarmerde sesambrownies

Taarten maken is in deze koude, donkere dagen een van de betere bezigheden. Dus iedereen klaar? Bakken maar.

Gemarmerde sesambrownies

Dit heb je nodig voor 12 personen

150 g boter, op kamertemperatuur + extra voor invetten • 300 g pure chocolade (54%) • 100 g cashewnoten • 175 g ruwe rietsuiker • 1 mespunt zout • 2 eieren, op kamertemperatuur • 75 g bloem • 1 el kardemompoeder • 50 g geroosterde sesamzaadjes + extra voor garnering • 100 g witte chocolade

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Bekleed een brownievorm van ongeveer 22×16 cm met bakpapier en vet het bakpapier in. Hak 200 g pure chocolade fijn. Smelt de chocolade au bain-marie en laat iets afkoelen. Hak de cashewnoten grof. Klop met de handmixer de boter met de rietsuiker en 1 mespunt zout in 4 minuten licht en luchtig. Klop één voor één de eieren erdoor. Voeg het tweede ei pas toe als het eerste helemaal is opgenomen. Roer de gesmolten chocolade erdoor. Spatel de bloem, kardemompoeder, cashewnoten en het sesamzaad erdoor. Schep het beslag in de brownievorm en bak de brownie in het midden van de oven in circa 35 minuten gaar. Laat hem minimaal een uur afkoelen, haal hem dan uit de vorm en laat ’m helemaal afkoelen op een rooster. Hak de rest van de pure chocolade en de witte chocolade fijn. Smelt ze apart van elkaar au bain-marie. Schenk de pure chocolade over de brownie en schenk dan de witte chocolade erover. Maak met een satéprikker een marmer-effect. Bestrooi tot slot met sesamzaadjes. Snijd de brownie, als de chocolade is gestold, in stukjes.

