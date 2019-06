Acteur Oussama Ahammoud (18): ‘Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn’

Hij is pas achttien, maar Oussama Ahammoud heeft nu al een cv waar je u tegen zegt. Bekend geworden als Muis in Mocro maffia wordt hij de acteerbelofte van 2019 genoemd. ‘Maar ik heb nog veel te leren.’

Tekst: Jill Waas | Foto’s: Liz van Campenhout

Is je leven op z’n kop komen te staan na Mocro maffia?

‘Een beetje wel ja, het ging ineens heel snel. Op straat word ik vaak aangesproken, ik krijg berichtjes via Instagram en als ik samen met Bilal (Wahib, ook acteur, red.), met wie ik bevriend ben geraakt, door de stad loop, komen de dames soms op ons afrennen. Gelukkig is iedereen altijd positief, negatieve reacties heb ik nog niet gehad.’

Terwijl je personage Muis niet echt een lekkertje is…

‘Klopt, de rol staat best ver van me vandaan: ik ben geen crimineel of huurmoordenaar die mensen zomaar neerknalt, haha. Ik heb één keer gehad dat iemand me voor Muis aanzag en zei: ‘Yo bro, ik heb problemen, kun je me helpen?’ Maar eigenlijk is dat ook een compliment, want dan heb ik het blijkbaar goed gespeeld.’

Hoe ben jij begonnen met acteren?

‘Ik was jaren terug met vrienden aan het voetballen en kloten op straat, toen een regisseur, David Eilander, ons pleintje op kwam lopen. Hij vroeg wat we daar de hele dag deden en of ik het leuk vond om mee te spelen in een clip die hij aan het filmen was. Later kwam ik hem weer tegen in het buurthuis en zei hij dat hij Marokkaanse jongens zocht voor een korte film, Slechts één koning. Ik zei: ‘Laat mij dat doen.’ Omdat hij het wel grappig vond dat ik zo brutaal was, liet hij me auditie doen. Ik mocht meespelen, begon het acteren leuk te vinden en ging op het internet een beetje rondsnuffelen naar audities. Zo kwam ik in wat clipjes terecht, maar heel serieus was het toen nog niet.’

Wanneer werd dat het wel?

‘Ik speelde in de korte film Het hele verhaal en Achmed Akkabi (een van de bedenkers van Mocro maffia, red.) had dat gezien. Hij stuurde me vervolgens een DM: ‘Goed gedaan.’ Achmed was echt mijn voorbeeld in die tijd, dus dat vond ik zo tof. Brutaal stuurde ik terug dat hij het moest laten weten als er audities waren. Zo ben ik, als ik iets graag wil, zeg ik dat gewoon. Op een gegeven moment zag ik op zijn Instagram dat er audities waren voor Mocro maffia en stuurde ik: ‘Hé, je zou me toch een belletje geven?’ Hij stuurde terug dat hij dat helemaal was vergeten, maar dat hij me graag wilde zien en ik gerust auditie kon komen doen. En dat heb ik gedaan.’

En toen kreeg je de rol?

‘Niet meteen, want ik kwam helemaal onvoorbereid aan op die auditie. Ik wist nog niet hoe het wereldje werkte en hoe serieus je het moet nemen. Ik had een slap excuus over toetsen waardoor ik mijn tekst niet had geleerd, wat niet waar was. Ze hebben me daar een preek van een halfuur gegeven over hoe belangrijk het is om goed voorbereid te zijn. Dus toen ik door mocht naar de tweede ronde, had ik wél goed geleerd en dacht ik: dit gaat me lukken. Ik heb nog een derde keer auditie moeten doen, dat vond ik zelf de beste, en toen had ik de rol.’

Sindsdien word je de acteerbelofte van 2019 genoemd. Volgens Thijs Römer ben je zelfs ‘een van de grootste talenten van het moment’. Hoe is dat voor jou?

‘Ik ben superblij dat ze dat allemaal zeggen – ik waardeer het echt – maar ik zie het zelf helemaal niet zo. Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn, en heb nog te veel te bereiken om een talent te worden genoemd. Kijk, ik ben goed bezig, maar ik moet nog heel veel leren. Daarom ga ik volgend jaar ook de toneelschool in Amsterdam doen; ik ben al aangenomen. Om mezelf en het wereldje te leren kennen, om me te kunnen ontwikkelen. Ik kom van niks: ik ben opgegroeid in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord, de tweede armste wijk van Nederland, en juist daarom vind ik het nooit genoeg. Het is soms moeilijk als je zo veel complimenten krijgt, je moet oppassen dat je niet naast je schoenen gaat lopen. Maar dan denk ik altijd weer aan waar ik vandaan kom, en dan sta ik zo weer met beide benen op de grond.’