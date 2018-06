Actrice Fenna Ramos: ‘Mijn ultieme droom is om Jasmine in de musical Aladdin te spelen’

Actrice, zangeres en presentatrice Fenna Ramos is vanaf nu het nieuwe gezicht van NPO Zappelin.

Was een programma als Zappelin altijd al een droom van je?

‘Toen ik de oproep zag, twijfelde ik geen moment. Al had ik totaal geen ervaring met presenteren, toch durfde ik de gok te wagen. Het leek me altijd al fantastisch om met kinderen te werken. Die zijn ontzettend creatief en nog heel kneedbaar. Daarnaast zijn ze onbevangen en doen alles vol enthousiasme. Doordat zij het zo leuk hebben, word ik zelf ook blij. Dat versterkt hoe ik op de set sta.’

Naast presenteren dans, zing en acteer je ook nog. Hoe combineer je al die verschillende disciplines?

‘Hiervoor speelde ik in de film Misfit, had een rol in GTST en deed verschillende musicals. Daarbij deed ik alles wat ik leuk vond los van elkaar. Maar ik ben altijd al op zoek geweest naar iets waarbij ik die verschillende kanten kan combineren. Bij Zappelin dans en zing ik ook met de kinderen, dus ik zit er helemaal op mijn plek.’

Je bent net verhuisd van Amsterdam naar New York. Waarom?

‘Mijn vriend komt uit New York en is daar hiphopartiest. Het klinkt misschien gek, maar we hebben elkaar leren kennen via Instagram. Nadat ik een foto van hem had geliked stuurde hij mij een DM. Vanaf toen was er geen dag meer dat we elkaar niet spraken. Een halfjaar later moest ik in Miami werken als lead vocalist en hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Het klikte meteen en er was geen weg meer terug. Ik wist: dit is voor altijd. Door zijn werk is het voor hem lastig om naar Amsterdam te verhuizen. Het was dus meteen duidelijk; ik moest richting New York.’

Hoe combineer je je werk in Nederland met je leven in New York?

‘Gelukkig werk ik als freelancer aan verschillende projecten. Ik pendel nu dus op en neer tussen Amsterdam en New York, mijn tweede thuis. Ik vind die afwisseling heel fijn. Er hangt een geweldige energie in die stad: iedereen in New York loopt rond met een doel en heeft passie voor wat ie doet. Dat werkt erg inspirerend en dat gevoel neem ik mee terug naar Nederland.’

Wat zijn je verdere toekomstplannen?

‘Mijn ultieme droom is om Jasmine in de musical Aladdin te spelen. Als die show ooit naar Nederland komt, ga ik auditie doen. Het lijkt me ook ontzettend gaaf om uiteindelijk een rol in een Amerikaanse film of serie te bemachtigen. Bijvoorbeeld in de serie Empire. Ik zou dan de lang verloren dochter van Cookie Lyon willen zijn. Verder weet ik dat Oprah Winfrey een serie aan het ontwikkelen is. Als ik daar een rol in zou mogen spelen, zou dat natuurlijk helemaal het einde zijn. Je hoort het al: aan ambities geen gebrek.’

Beeld: Peter Smulders