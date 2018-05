Adinda woont in Beijing: ‘Je krijgt een hele andere kijk op de wereld’

Adinda van de Walle (21) verruilde haar studie rechten in Nederland voor een halfjaar studeren in Beijing. Ze vertelt over de leukste plekken in deze drukbevolkte wereldstad.

Wat maakt Beijing zo speciaal?

‘De cultuur is zó anders dan die in het Westen. Bijna niemand spreekt Engels, het eten is anders en de mensen hebben heel andere opvattingen dan ik gewend ben. Zo heerst er een enorme prestatiecultuur en worden kinderen al van jongs af aan gedrild. Daardoor krijg je een heel andere kijk op de wereld. Er wonen tweeëntwintig miljoen mensen in Beijing en de stad is constant in ontwikkeling. Een nieuw tentje kan binnen een week weer verdwenen zijn.’

Wat is typisch Beijing?

‘De stad is een mix van oud en nieuw. In dezelfde straat vind je aan de ene kant hutongs, authentieke Chinese woonwijken, terwijl je aan de overkant hoge, moderne flats ziet. Beijing heeft veel historie, juist de tegenstelling met de moderne gebouwen maakt het een stad van uitersten.’

Wat is de place to be?

‘798 Art District. Hier vind je tentoonstellingen met moderne kunst in loodsen en fabriekshallen. Maar ook leuke designwinkels en koffietentjes. Nergens in China vind je zo veel openbare kunst als hier.’

Waar ben je in het weekend te vinden?

‘Nu het lekkerder weer wordt, ga ik vaak naar het Beihai-park. Dat is enorm en bestaat voor de helft uit een reusachtig meer. Een oase van rust in het superdrukke Beijing. In de ochtend zie je hier vooral oude mensen tai chi doen. Dat is hier heel normaal en gebeurt ook veel op straat.’

De straat op

Wangfujing Street 'In deze straat bevinden zich veel grote shoppingcentra, Oriental Plaza is de grootste. Ik loop het liefst naar binnen bij Wangfujing Bookstore voor internationale boeken. In de zijstraat Wangfujing Xiao Chi Jie eet je na het shoppen het heerlijkste streetfood. Ik eet graag tanghulu: appeltjes op een stokje met een suikerlaag, en ik drink graag bubble tea: Chinese melkthee met plakkerige bubbels. Jianbing, een soort hartige Chinese pannenkoek, is ook heerlijk.'

Shijia Hutong 'Als je het authentieke Beijing wilt zien, dan moet je zeker een hutong, een traditionele wijk, bezoeken. Het is leuk om te verdwalen in de smalle, zigzaggende steegjes. Hoewel er in Beijing veel hutongs te vinden zijn, is de Shijia Hutong extra speciaal omdat sommige woningen deel uitmaken van een museum en je er dus kunt binnenkijken.'

Nanluoguxiang 'Een bruisende buurt met een levendige winkelstraat en talloze restaurantjes waar je aan het raam snacks kunt kopen. Een van de leukste is Mao Mao Chong. Zij serveren lekkere pizza's en bijzondere cocktails. Bloody Mao, met vodka, chilipeper, basillicum en tomaat, is mijn favoriet.'

Beeld: IStock