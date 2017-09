Adviezen van Lize: ‘Ze heeft alle recht te weten welk potentieel vadervlees ze in de kuip heeft’

Bizarre dates, dagelijkse irritaties of huisdierenleed? Social media-sensatie Lize Korpershoek (32) weet raad.

Foto Astrid Zuidema

Hoi Lize,

Tijdens een feestje nam de dronken vriend van een goede vriendin me apart op de gang. Hij wilde er met me tussenuit knijpen, zo lebberde hij in mijn oor. Terwijl hij en mijn vriendin bezig zijn om zwanger te worden. Moet ik dit aan mijn vriendin vertellen? Ik wil absoluut niet stoken, maar ben hier wel erg van geschrokken. Of draaf ik door?

X Anoniem

Lize: ‘Ten eerste: wat rot dat hij jou deze heftige situatie heeft aangedaan. Ten tweede: dit dient uitgepraat te worden. Je kunt hem vragen wat hem bezielde. Niet boos, maar bezorgd, want er zit blijkbaar iets niet helemaal lekker bij hem. Mocht het gesprek fijn verlopen, dan kan hij het zelf uitpraten met zijn vriendin. Zo niet, dan ligt de bal toch echt bij jou. Als ze een goede vriendin is, weet ze dat je dit niet verzint. Misschien weet ze al lang dat hij een nekkenlikker is en is ze daar oké mee. Of misschien schrikt ze en betekent het einde relatie. Welke kant het ook op gaat: ze wil een kind met hem en heeft alle recht te weten welk potentieel vadervlees ze in de kuip heeft. Sterkte!’

Ook een prangende levensvraag voor Lize? Mail naar redactie@viva.nl

Meer ‘Adviezen van Lize’ lees je in VIVA 36. Het nummer ligt van woensdag 6 t/m dinsdag 12 september in de winkel of kan je hieronder online bestellen. Het artikel is ook te lezen op Blendle.