Lize geeft advies: ‘Zeg dat je oude mannen heel onaantrekkelijk.. bijna vies vindt’

Wat als de vader van je vriendin met je probeert te flirten of je soms wat zelfverzekerder zou willen zijn? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hoi Lize,

Ik heb het gevoel dat de vader van mijn beste vriendin een oogje op mij heeft. Hij maakt continu flirterige opmerkingen en ik heb soms het gevoel dat hij me met zijn ogen uitkleedt. Heb jij een idee over hoe ik hier het best mee kan omgaan?

Lize: Heej, Wow! Dat lijkt me onprettig, zeg. Je kunt in zijn nabijheid praten over hoe je eigenlijk alleen maar valt op jonge jongens en oude mannen gewoon heel onaantrekkelijk… nee, bijna vies vindt. Als hij dit signaal niet opvangt, kun je er natuurlijk ook gewoon op de man af wat van zeggen. Niet op een beschuldigende manier, maar op een open manier. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik weet niet of u er iets mee bedoelt, maar ik interpreteer uw geloer en gedrag als flirterig. En als dit het geval is, dan ervaar ik dat als ongepast en onprettig. Dus wilt u daarmee stoppen?’ Mocht hij deze woorden totaal in de wind slaan, dan zou ik het met je beste vriendin bespreken, want dan is het NOG meer niet oké. Succes daar.

Ook een prangende levensvraag voor Lize? Mail naar redactie@viva.nl en check Lize’s YouTube-kanaal voor meer advies.

Meer ‘Adviezen van Lize’ lees je in VIVA 18. Deze editie ligt t/m 8 mei in de winkel of kan je hieronder online bestellen.