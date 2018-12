Wat als je ouders en schoonouders het samen niet kunnen vinden of je vriendin je planten heeft vermoord? Dan schrijf je Lize Korpershoek (32). Want die weet raad!

Hey Lize,

Ik ben net afgestudeerd en twijfel of ik er een masterstudie achteraan wil doen. Ik heb al een leuke baan, maar misschien kan extra scholing geen kwaad? Ik maak mijn ouders heel blij als ik het wél doe, maar zelf twijfel ik nogal. Ik denk dat ik in de praktijk nu meer leer dan in de schoolbanken. Wat denk jij?

Hoi,

Maak de keuze die goed voelt voor jou, niet waarmee je je ouders blij maakt. Ten eerste kun je vanuit je werksituatie altijd nog aan school beginnen, maar besluit je te stoppen met je master, dan ben je én je baan én je studiegeld kwijt. Ten tweede weet ik natuurlijk niet in welk werkveld je actief bent, maar ik kan uit ervaring zeggen dat ik tijdens een sollicitatie nog nooit naar mijn diploma ben gevraagd, maar wél naar werkervaring. Ten slotte nog dit: nu je volwassen bent, is de taak van je ouders je te steunen in je keuzes en níet hun keuzes bij jou op te dringen. Die tijd is namelijk geweest. Denk maar aan je kindertijd en al die lelijke Scapino-schoenen die je moest dragen zonder dat je er iets tegenin te brengen had. Dat nooit meer!

Sterkte!

