Wat als je voor het eerst in jaren weer in je eentje naar een oud en nieuw feest moet of liever kerst viert bij je schoonfamilie dan thuis? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Ha Lize,

Na een relatie van bijna 9 jaar ben ik sinds dit jaar weer alleen met oud en nieuw. En daar zie ik eerlijk gezegd als een berg tegenop. We vieren de jaarwisseling al jaren met de hele vriendengroep. Heel gezellig, maar het zijn allemaal stelletjes. Sta ik daar straks op twaalf uur als enige single… Dat vind ik zo’n deprimerend vooruitzicht dat ik er nu aan denk om maar een nachtdienstje op mijn werk te pakken. Maar ja, dan mis ik wel een leuk feestje. Wat vind jij?

Hey!

Sowieso gewoon gaan partyen. Hallo, je gaat jezelf toch niet straffen omdat je geen vriend hebt?! Verder heb ik een paar praktische oplossingen. 1. Neem een vriend(in) mee, heb je meteen iemand om te zoenen en knuffelen om twaalf uur. 2. Ga net voor middernacht op de wc zitten. Klinkt eenzaam maar je krijgt zodra je er van af komt heel veel lachende mensen op je hand als je zegt: ‘Oooh, helemaal vergeten omdat ik op de wc zat!’ Heb ik per ongeluk een keer gehad, was heel gezellig. Of 3. Kappen met jezelf vergelijken met anderen en trots je glas heffen om twaalf uur.

Sterkte!

