Adviezen van Lize: ‘Waarom geen lul willen zijn naar anderen, maar wel een klootzak naar jezelf?’

Wat als je geen nee kunt zeggen, je vriendin te veel drinkt of die vriend zich met je eetgedrag bemoeit? Dan schrijf je socialmediasensatie Lize Korpershoek. Want die weet raad!

Hi Lize,

Ik heb een probleem: ik zeg overal ja op. Ik doneer maandelijks geld aan tig goede doelen, omdat ik geen idee heb hoe ik die promotiejongens en -meisjes moet afschudden. En laatst heb ik een ticket naar Griekenland geboekt omdat een vriendin er even tussenuit wilde. En dat terwijl ik eigenlijk helemaal geen geld heb voor een vakantie. Hoe leer ik nee zeggen?

Hoi,

Als direct nee zeggen moeilijk voor je is, kun je je nee vertragen. Vertragen? Ja! Dan zeg je tegen die promotiemensen: ‘Ooo, een goed doel, zeg! Heb je misschien een folder? Dan ga ik er nog even goed doorheen en kan ik jullie zelf bellen!’ Als je nee vertragen niet mogelijk is – omdat je bijvoorbeeld tegenover een naar vakantie hongerige vriendin zit – bied dan een leuk alternatief. Dan zeg je: ‘Griekenland klinkt fantastisch, maar daar heb ik geen geld voor, joh. Laten we een dagje naar zo’n spa gaan hier in Nederland en ons belachelijk laten verwennen!’ Zo dus. Maar los van praktische oplossingen voor deze situaties wil ik je vooral even meegeven: waarom geen lul willen zijn naar iemand anders, maar wel een klootzak naar jezelf?

Succes!

