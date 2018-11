Adviezen van Lize: ‘Praat met haar over haar vader’

Wat als je de reddende engel wilt zijn voor je beste vriendin en haar vader, of als de buurkat jouw bank als krabpaal gebruikt? Dan schrijf je socialmedia-sensatie Lize Korpershoek.

Ha Lize,

Een van mijn beste vriendinnen, die ik al ken sinds de kleuterschool, heeft zo’n ruzie met haar vader dat ze elkaar al vier maanden niet spreken. Het ergste: ze weten niet eens meer waar de ruzie over gaat en ze zijn allebei te trots om de eerste stap te zetten. En dat vind ik killing, want ik heb zelf geen vader meer en zou er alles voor over hebben om weer eens met hem te kunnen praten. Moet ík een verzoeningspoging doen? Of moet ik me er niet mee bemoeien?

Heej!

Praat met haar over haar vader. Vraag naar de leuke dingen die ze vroeger deden, zoals dat hij haar rondgooide zoals alleen vaders dat kunnen, of hun vakanties naar een camping in Limburg ofzo. Je kunt misschien ook iets vertellen over jouw vader en laten merken hoe erg je hem mist. Zo kan ze zelf wellicht inzien dat het zonde is om geen contact meer te hebben met haar pa. Het goede nieuws is dus dat je ze een handje de goede richting op kunt helpen. Maar pushen kan niet, want het is hun situatie, niet die van jou. Sterkte!

