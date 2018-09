Adviezen van Lize: ‘Doe gewoon lekker waar je zin in hebt’

Wat als je liever tijd doorbrengt met je smartphone dan met je vrienden of je opeens geen sjans meer hebt in de kroeg? Social-mediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Yo Lize,

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik merk steeds vaker dat ik liever tijd spendeer aan mijn smartphone en kat dan aan mijn vrienden. Dan haak ik om tien uur af in de kroeg wegens ‘zo moe’ om vervolgens tot diep in de nacht te Wordfeuden, Tinderen of Instagrammen. Dat terwijl ik echt een geweldig leuke vriendengroep heb. Ben ik rijp voor een smartphone-interventie?

Heej,

Ik vond laatst bapao’s in de supermarkt met een soort bonenmix erin. Aangezien ik vegetariër én dol op bapao’s ben, sloeg mijn hart op tilt en at ik wekenlang niks anders. Eergister merkte ik ineens dat het me niet meer smaakte en gister voelde ik me zelfs een beetje misselijk bij de aanblik van die in plastic verpakte platte bollen. Wat ik probeer te zeggen is: doe gewoon lekker waar je zin in en behoefte aan hebt, op een gegeven moment word je het toch wel zat. Zo niet, dan kun je altijd nog je vrienden een keer thuis uitnodigen om je kat te aaien en te Wordfeuden onder het genot van een schaal vol bonenbapao’s.

Liefs!

