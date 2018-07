Adviezen van Lize: ‘Geef jezelf tijd om bij te komen van deze kloteklap’

Wat als het maar niet lukt om een leuke man te vinden of als je nooit maat kunt houden? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hey Lize,

Gisteren ben ik na drie maanden daten gedumpt en echt: dat voelt ongelooflijk kut. Als ik om me heen al die gelukkige stelletjes zie, voel ik me zo’n ongelooflijke loser. Ik date geregeld, sta open voor verschillende types, maar op de een of andere manier lukt het mij maar niet om een leuke man te vinden/houden. Heb jij raad?

Lize: Hoi! Tuurlijk voel je je ruk en twijfel je over alles, want je moet op dit moment proberen om te gaan met wat zo ongeveer de moeilijkst te verteren gebeurtenis is, namelijk afwijzing. Over afwijzing heenkomen, kost heel veel tranen en rondjes lopen in herinneringen op zoek naar het antwoord op WAAROM?! Geef jezelf in elk geval tijd om bij te komen van deze kloteklap in de ballen en kijk niet om je heen naar anderen.

En begrijp: iemand vinden die bij jou past en andersom, en dan óók nog eens precies zo in het leven staan dat er plek is voor een relatie, is nou eenmaal best veel gevraagd van het universum. Ik zou in elk geval stoppen met jezelf een loser vinden en zo veel gewicht hechten aan dat je samen moet zijn. Je bent ook compleet zonder een vent naast je.

Lief voor jezelf zijn jij. X!

