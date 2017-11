Adviezen van Lize: ‘Hij noemde me geremd en saai in bed en zei dat ik nooit initiatief neem’

Wat als je vriend je saai in bed vindt of je je borstvoedende vriendin niet trekt? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hé Lize,

Mijn vriend kreeg steeds moeilijker een erectie. Toen we er een keer over praatten, bleek dat hij eigenlijk niet zo tevreden is. Hij noemde me geremd en saai in bed en zei dat ik nooit initiatief neem. Dat klopt ook wel, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Nu ligt het probleem bij mij en hebben we al een paar maanden geen seks gehad. Ik heb geen flauw idee hoe we hieruit moeten komen.

Groetjes

Hé!

Nu ligt de bal inderdaad bij jou, want seks doe je allee… ho eens even… niet dus! Seks heb je met z’n tweeën. Je hebt hem nodig om je op je gemak te voelen, dus jullie zullen het samen moeten oplossen. In dit geval betekent het dat jullie er samen voor moeten zorgen dat jij je meer op je gemak voelt. Praat en drink een wijntje erbij, mits dat je helpt om te relaxen. Jullie kunnen ook het hele weekend bloot door het huis banjeren. Grote kans dat je zaterdagochtend je kruis bedekt met je hand, maar je zondagavond zo op je gemak voelt dat je midden in de woonkamer je pilatesoefeningen ligt te doen. Lang verhaal kort: zoek samen naar een oplossing en praat!

Liefs,

Lize

