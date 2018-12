Adviezen van Lize: ‘Hallo, jij verdient zelf ook rustige (of totaal wilde) avondjes uit’

Wat als je moeder het bloed onder je nagels vandaan haalt of vriendinnen je te vaak laten babysitten? Dan schrijf je Lize Korpershoek (32). Want die weet raad.

Hoi Lize,

Al mijn vriendinnen hebben baby’s of zijn zwanger. Ik ben er zelf nog lang niet klaar voor, maar dat is nu niet eens het grootste probleem. Ze vragen me allemaal minimaal eens per week om op te passen. De helft van de week zit ik ’s avonds met een baby op schoot, omdat een van mijn vriendinnen even lekker rustig uit eten wil. Of ik sta in het weekend op de kinderboerderij zodat zij even lekker babyloos kan chillen. Is het egoïstisch als ik gewoon nee zeg?

Heej,

Voor iemand die er nog niet klaar voor is, ben je verdomd veel vlieguren aan het maken. Luister: je vrienden hebben voor kinderen gekozen. Zij zullen dus ook de verantwoordelijkheid moeten dragen om een oppas te regelen. Natuurlijk is het geweldig en vertrouwd als ze hun kinderen met jou de hort op sturen. Maar hallo, jij verdient zelf ook rustige (of totaal wilde) avondjes uit (eten).

Liefs

Meer ‘Adviezen van Lize’ lees je in VIVA 50. Deze editie ligt t/m 18 december in de winkel of kun je hieronder online bestellen.