Adviezen van Lize: ‘Heel sip kijken als ze weggaat is niet erg effectief’

Wat als je je vriendin nooit lang voor jezelf hebt of je vriend een vibrator als concurrentie ziet? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hoi Lize,

Ik ben stapelgek op mijn vriendin (we daten nu een halfjaar), alleen heb ik haar nooit een hele dag voor mezelf. Als ze blijft slapen, heeft ze de volgende dag allerlei afspraken, van koffiedate tot kapper. ’s Avonds doen wij dan weer wat leuks, maar ik mis het impulsieve. ’s Ochtends kunnen denken: fuck it, let’s go to Paris. Zij vindt dat we al heel veel tijd samen spenderen. What to do?

Hoi!

Jij hebt jouw behoeften en zij die van haar. En als die niet overeenkomen, is dat flink frustrerend. Breng het in balans met mijn stappenplan. Stap 1: neem het niet persoonlijk. Haar plannen zijn geen afwijzing naar jou, maar iets wat zij nodig heeft. Stap 2: gedraag je niet als slachtoffer. Hoe meer je gaat klagen, hoe groter het probleem wordt. Stap 3: neem het heft in eigen handen. Vraag haar mee naar je pilatesles en stel dagjes weg voor. Zo geef je jouw wens aan op een positieve manier. En dat is altijd effectiever dan heel sip kijken als ze weggaat…

Succes!

