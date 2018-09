Adviezen van Lize: ‘Kijk of er een plan op te zetten valt om die vreemdgaande vriend bij zijn laffe lurven te pakken’

Wat als je een bruidsjurk moet helpen uitzoeken voor je zus, of je weet dat de vriend van een kennis een schuinsmarcheerder is? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hoi Lize,

Ik hoorde laatst een roddel, namelijk dat de vriend van een kennis – we zijn niet echt vriendinnen, maar hebben wel veel gemeenschappelijke vrienden – al een paar maanden een affaire heeft waar iedereen van lijkt te weten, behalve zij. Ik zou het zelf heel erg vinden als er achter mijn rug om wordt gepraat over mijn vriend, dus wil ik haar eigenlijk bellen om het te vertellen. Maar mijn vriend vindt dat het mijn zaken niet zijn en dat ik me er niet mee moet bemoeien. Wat vind jij?

Hoi!

Wat een rotsituatie. Aangezien het een roddel is en je haar vriend niet op heterdaad betrapt hebt terwijl hij een andere vrouw stond af te tongen, zou ik niet gelijk op haar af stappen. Wat je wel kan doen, is met je gemeenschappelijke vrienden samenkomen en erover praten. Kijk hoe iedereen erin staat, of mensen de roddel kunnen bevestigen en zo ja, of er een plan op te zetten valt om die vreemdgaande vriend bij zijn laffe lurven te pakken.

Succes xxx

