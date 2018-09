Adviezen van Lize: ‘Die kittens komen sowieso goed terecht’

Wat als je buurman je begluurt of je je afvraagt of je wel katten op vijftig vierkante meter kunt houden? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hoi Lize & Dirk,

Mijn poes is een tijdje terug overleden en ik mis haar verschrikkelijk. Het is ook zo leeg in huis. Via-via kan ik twee dotjes van kittens adopteren. Ik wil ze ontzettend graag, alleen nu hoor ik ineens van vrienden dat het asociaal van me is om twee katten op vijftig vierkante meter zonder buitenruimte te houden. Ik heb volop speeltjes en ze hebben natuurlijk ook elkaar om zich mee te vermaken, maar ik twijfel nu ineens. Wat zeggen jullie?

Hoi!

Voordat je je halsoverkop laat verleiden door twee dottige kittens, die momenteel blijkbaar voor het oprapen liggen, even het volgende. 1. Die kittens komen sowieso goed terecht en 2. Wij (Dirk en ik ja) denken dat je het best voor katten kunt gaan die er gegarandeerd heel ok gaan mee gaan zijn dat ze niet naar buiten kunnen. Raskatten zijn hier bijvoorbeeld uitzonderlijk ok mee en ook nog eens gegarandeerd héél lief. Dat jachtinstinct is er bijna helemaal uit gefokt (zielig), maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat ze ’s nachts tegelijk met jou gaan slapen (handig als je op maar vijftig vierkante meter woont). Googel eens op Britse Korthaar cattery’s of kijk eens op Marktplaats of er nog een wat oudere raskat een nieuw huisje zoekt, want adopt don’t shop kan heel goed uitpakken, weten ik en Dirk.

Succes!

