Adviezen van Lize: ‘Lekker ontvolgen op Instagram’

Wat te doen als je op Insta wordt gestalkt door een foute date of het je niet lukt om te sparen? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) weet raad.

Ha Lize,

Een jaar geleden heb ik kort gedatet met best wel een flapdrol. Hij heeft me meerdere keren laten zitten als we hadden afgesproken (dan kreeg ik de volgende dag smoesjes als ‘voedselvergiftiging’). Uiteindelijk is hij zelfs zonder gedag te zeggen weggelopen uit een café waar we hadden afgesproken. Dat was voor mij de druppel. Maar nu zit hij ineens al mijn foto’s op Instagram te liken (terwijl hij inmiddels een relatie heeft). Wat moet ik hier nou van denken?

Hoi!

Het kan natuurlijk zijn dat deze jongen een heel zwakke maag heeft. En dat hij die keer dat hij het café uit rende een acute aanval van diarree wilde lozen op zijn eigen wc. Maar als dat het geval was en hij je echt leuk vond, had hij het vervolgens beter kunnen oplossen dan door niks meer van zich te laten horen. Ik denk dat je dus inderdaad te maken hebt met een flapdrol. Lekker ontvolgen op Instagram, zodat je zijn likes niet meer ziet en er ook niet meer op hoeft te letten. Het enige wat je ervan hoeft te denken, is dat je te maken hebt met iemand die incapabel is wat betreft het inschatten van situaties en daarmee omgaan. Dus zoals ze in Frozen zingen: let it go.

Liefs!

Meer ‘Adviezen van Lize’ lees je in VIVA 44. Deze editie ligt t/m 6 november in de winkel of kun je hieronder online bestellen.