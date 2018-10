Wat als iedereen maar tegen je aan blijft kletsen in de sauna of je vriend helemaal niets kan met jouw kinderwens? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hoi Lize,

Niks lekkerder om – als beloning na een uurtje stevige cardio – met mijn gedachten op nul even uit te stomen in de sauna. Jammer alleen dat ik om de haverklap word gestoord door mede-gebruikers die graag een praatje over ditjes en datjes aan willen knopen, waar ik echt geen zin in heb. Mijn ogen dichthouden, helpt niet. Hoe maak ik op aardige wijze duidelijk dat ik niet zit te wachten op social talk?

Hey,

Ik denk dat je drie opties hebt. 1: Ontlopen die zooi. Bezoek de sauna als het gegarandeerd rustig is zoals dinsdagochtend negen uur of tijdens een WK-wedstrijd ofzo. 2: Verzin een smoes! Doe alsof je keelpijn hebt en wijs naar je keel zoals Ariël dat deed toen de zeeheks haar stem had gestolen en dus niet kon terugpraten tegen prins Erik. 3: Smeer jezelf in met paardenstront. Zo jaag je iedere… Nee geintje, opnieuw: wees eerlijk. Zeg met een glimlach dat je even je ogen dicht doet om te genieten van de sauna en de rust. Succes!

