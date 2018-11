Adviezen van Lize: ‘Praat er een-op-een over met je schoonmoeder of schoonzus’

Wat als je schoonfamilie geen interesse in je toont of je je elk weekend te pletter verveelt? Dan schrijf je Lize Korpershoek (32). Want die weet raad!

Hey Lize,

Mijn schoonmoeder en schoonzus zijn schatten van mensen. Maar zodra we bij elkaar zijn, zijn ze zeker drie uur lang alleen maar aan het woord. Aan het eind van de avond ga ik met een tuut in mijn oren naar huis. Er wordt zelden een vraag aan mij gesteld of interesse getoond. Mijn vriend duikt vaak z’n telefoon in, maar ik merk dat ik dit na vijf jaar niet meer tof vind. Ik wil het hier graag met ze over hebben, maar hoe?

Hey,

Ja, dat is lastig. Je kunt een keer iets heel opvallends aandoen of meenemen, zoals een clownspak of een motorblok. Wedden dat ze je dan even aan het woord laten? Als je dat te veel gedoe vindt, kun je twee dingen doen. 1. Het accepteren en gewoon ook lekker in je telefoon duiken. En als ze je dan aanspreken op je telefoongestaar, zeg je passief-agressief: ‘O sorry! Wat willen jullie van me weten?’ En 2. Praat er een-op-een over met je schoonmoeder of schoonzus. Niet aanvallend, maar maak jezelf juist kleiner. Zeg iets in de trant van: ‘Ik vind het altijd supergezellig als ik bij jullie ben, maar voel me geïntimideerd door jullie goede band. Jullie praten zo makkelijk met elkaar!’ Grote kans dat je empathie terugkrijgt. Nu maar hopen dat je schoonzus geen abo op VIVA heeft.

Succes!

Meer ‘Adviezen van Lize’ lees je in VIVA 47. Deze editie ligt t/m 27 november in de winkel of kun je hieronder online bestellen.