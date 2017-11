Adviezen van Lize: ‘Sommige situaties op kantoor zijn ontzettend awkward! Wat nu? ‘

Wat te doen met een vreemdgaande vriendin of de niet zo sexy burn-out van je vriend? Social media-sensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Ha Lize,

Ik kon het goed vinden met een mannelijke collega. Totdat ik een liefdesbrief van hem in mijn bus vond. Eentje waarvan het glazuur spontaan van je tanden springt. Ik vind hem helemaal niet aantrekkelijk en heb tegen hem gezegd dat ik zijn gevoelens niet kan beantwoorden. Sindsdien negeert hij me en zijn sommige situaties op kantoor ontzettend awkward! Wat nu?

Greetz

Lize: Hoi! Neem ontslag! Ben je meteen van al het ongemak af. Geintje! Als je het echt heel vervelend vindt, praat dan met hem om de lucht te klaren. Niet zo van: ik vind je echt een topper, maar gewoon niet op DIE manier. Dat gesprek hebben jullie al gehad en daarmee voed je juist de schaamte, woede of afwijzing die hem tot dit ongemakkelijke gedrag bracht. Praat over iets anders luchtigs, zoals: hoe jullie baas altijd compleet ongepaste emoji’s gebruikt in haar mails. En als hem aanspreken lastig is, kun je misschien ook een briefje in zijn bus gooien. Eentje waarvan het glazuur wel op je tanden blijft.

Succes!

