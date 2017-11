Adviezen van Lize: ‘Ik ben stikjaloers’

Wat te doen met een vreemdgaande vriendin of de niet zo sexy burn-out van je vriend? Social media-sensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Lieve Lize,

Ik ben al jaren bevriend met een heel leuke jongen, maar stiekem heb ik gevoelens voor hem die veel dieper gaan. Hij zit midden in een affaire met een meisje dat al jaren een vaste relatie heeft. Ik ben stikjaloers, maar hij stort bij mij zijn hart over haar uit en dan komen ook alle details over hun seksleven voorbij. Wat moet ik doen? Eerlijk zijn over mijn gevoelens met het risico hem kwijt te raken als vriend of die lieve, betrouwbare beste vriendin blijven?

D.

Lize: Ai! Daar heb je het jezelf knap lastig gemaakt! Het is rot om te zeggen, maar een betrouwbare beste vriendin ben je niet als je dit al jaren achterhoudt. Leg het ongeacht zijn situatie toch bij hem neer. Breng het voorzichtig door te zeggen: ‘Ik snap dat het misschien een beetje onverwacht komt maar… hetlijktmeheelleukomeenkeertjemetjeopdatetegaan’ (ik kan me voorstellen dat je dit deel heel snel en nerveus zegt). Mocht hij nee zeggen, troost jezelf dan met het idee dat het toch een beetje een oetlul is aangezien hij een affaire heeft met een bezet meisje. x

