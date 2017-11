Adviezen van Lize: ‘De vriend van mijn zus is een lul’

Wat te doen met een vreemdgaande vriendin of de niet zo sexy burn-out van je vriend? Social media-sensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hoi,

De vriend van mijn zus is een lul, zo’n type dat alleen aan zichzelf denkt. Een voorbeeld: elk weekend gaat hij met zijn vrienden zuipen en daarna is hij te brak om nog wat met mijn zus te doen. Hoe maak ik mijn zus duidelijk dat ze beter verdient, zonder haar te kwetsen?

Liefs

Hey,

Wat rot zeg. Misschien kun je haar vragen wat ze zelf van haar relatie vindt in plaats van dat jij vertelt wat jij ervan vindt. Dus neem haar mee lunchen op zo’n dag dat haar vriend weer eens een avond heeft doorgezakt. Leg haar niks in de mond, maar ga in op wat ze er zelf over te zeggen heeft. Hoeveel je ook van je zus houdt, ze zal zelf moeten inzien dat ze te maken heeft met een lamme anuskont. En vooral ook zelf moeten bepalen of ze beter verdient.

Liefs,

Lize

Ook een prangende levensvraag voor Lize? Mail naar redactie@viva.nl en check Lize’s YouTubekanaal voor meer advies.

Meer ‘Adviezen van Lize’ lees je in VIVA 46. Het nummer ligt van woensdag 15 t/m dinsdag 21 november in de winkel of kan je hieronder online bestellen.