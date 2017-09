Adviezen van Lize: ‘Wellicht kom je erachter dat je vriend er een geheim leven als zakkenroller op nahoudt’

Bizarre dates, dagelijkse irritaties of huisdierenleed? Social media-sensatie Lize Korpershoek (32) weet raad.

Foto Astrid Zuidema

Lieve Lize,

Tijdens een gezellig etentje met mijn vriend en beste vriendin liet mijn vriend een foto van ons drieën maken door zo’n polaroidman. Toen ik de volgende ochtend naar de polaroid keek, zag ik dat mijn vriend zijn hand op haar bil had liggen. Ik kreeg daar een heel raar gevoel bij. Wat moet ik doen?

Liefs

Lize: ‘Ten eerste: wat vervelend dat je je hier rot over voelt! Ten tweede: jouw interpretatie van de foto hoeft niet direct de waarheid te zijn. Dat jij denkt: heej, wat gebeurt hier!!??? zegt iets over je al bestaande onzekerheid over je relatie. Of die nou gegrond is of niet. De enige manier om duidelijkheid te krijgen, is ernaar vragen. Dus zeg iets als: ‘Heej, ik voel me ineens een beetje onzeker over die hand op haar kont, waarom lag die daar?’ En wellicht kom je erachter dat je vriend er een geheim leven als zakkenroller op nahoudt en jij dus helemaal niks hebt om je zorgen over te maken! Naja, niks… Succes!’

