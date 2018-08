Adviezen van Lize: ‘Zeg wat Alex van Temptation Island ook zou zeggen: ‘ik ben gewoon eerlijk’

Wat te doen als je vriend je na een slippertje niet meer vertrouwt of een collega het bloed onder je nagels vandaan haalt? Sociaalmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hey Lize,

Ik heb een énorm irritante collega. Ze is lui en gooit alles over de schutting, maar het ergste: ze verstaat haar vak niet en probeert dat te maskeren met oeverloos gelul. Tijdens vergaderingen dwaalt ze gerust tien minuten af over de laatste ontwikkelingen op Tempation island. Alles om maar niet vakinhoudelijk te hoeven zijn en door de mand te vallen. Mijn baas lijkt het maar niet te zien. En intussen vreet het me op. Wat zou jij doen?

Hoi,

Stel dat er een ballon gevuld met verf langs je hoofd zoeft: als je hem laat overvliegen is er niks aan de hand, maar als je hem uit de lucht grijpt, spat ie open en zit je onder de verf. Dus zoals Alex van Temptation Island zou zeggen: ‘Kijk, ik ben gewoon eerlijk.’ Als je je niet aan haar ergert, en haar gedrag langs je hoofd laat zoeven, is er ook geen probleem. Focus op jezelf en niet op die stevige mond van haar.

