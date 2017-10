Adviezen van Lize: ‘Wat zou jij doen?’

Wat te doen met een vreemdgaande vriendin of de niet zo sexy burn-out van je vriend? Social media-sensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Lize,

Er wordt heel veel geroddeld op mijn werk en ik vind dat lastig. Ik hou er niet van om achter iemands rug om te praten, maar ik merk ook dat ik zo buiten de boot val. Wat zou jij doen?

Dank je!

Lize: Hoi, Ten eerste: vooral níét meedoen. Mensen die door anderen af te keuren aansluiting bij elkaar zoeken, zijn blijven hangen in de puberteit. En we weten allemaal hoe onredelijk pubers zijn! Ten tweede: wees de positieve noot. Deze mensen zijn napraters en misschien kun je ze onbewust wel positivisme bijbrengen. Als ze zeggen: ‘Brenda van pr heeft wel echt een schelle stem,’ dan zeg jij: ‘Ja, vind ik altijd wel fijn, want dan klinkt die van mij ineens fantastisch.’ Succes!

