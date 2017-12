Adviezen van Lize: ‘Ik heb mijn hele leven al een spuughekel aan kerst’

Foute mannen, asociale vrienden en kerststress… Het leven gaat soms niet over rozen. Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Ha Lize,

Ik heb mijn hele leven al een spuughekel aan kerst. Dit jaar ga ik voor het eerst op vakantie naar de zon. Maar nu heb ik mijn broer op mijn dak die WOEDEND is dat ik hem en z’n vriendin met mijn moeder ‘opscheep’. Ik voel me nu net een kleuter die streng wordt toegesproken en heb helemaal geen zin om me door hem te laten vertellen wat ik wel of niet mag. Wat zou jij doen?

Thanks!

Hey!

Zowel je broer als je moeder overleven het wel als jij er een keer niet bij bent. Het zijn volwassen mensen en jij doet niets fout. Draai het eens om: jij viert al jaren tegen je zin in kerst omdat je familie dit fijn vindt, en dit jaar kies je voor jezelf en jouw wens. Wat mij betreft ben je dus juist goed bezig! En misschien gaat je broer ook nog wel liever over je moeder denken omdat ze dichter tot elkaar komen als ze in jouw afwezigheid lekker over je kunnen roddelen.

Liefs.

