Adviezen van Lize: ‘Moet ik iets aan mijn drankgedrag doen?’

Hallo Lize, laatst las ik dat je met zeven glazen wijn per week excessief drinkt. Dat red ik met gemak. Soms, of eigenlijk dus best vaak, snak ik gewoon naar een glas wijn. Wanneer noem je het overmatig drinken en moet ik hier iets aan doen?

Af en toe relaxen met een glas wijn lijkt me niet het einde van de wereld. Maar als je er echt naar gaat snakken, is er wellicht toch stront aan de knikker. Dan is het eigenlijk alsof je een wond op je knie verstopt onder een heel leuke broek. Maar die wond heeft eigenlijk iets heel anders nodig: die moet ontsmet worden en misschien zelfs gehecht. Snap je? Vraag jezelf dus af wat het precies is dat je aan het verdrinken bent en of dit iets is wat aandacht en liefde nodig heeft.

