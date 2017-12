Adviezen van Lize: ‘Hoe zeg ik een uitnodiging voor een driedaagse bruiloft tactvol af?’

Foute mannen, asociale vrienden en kerststress… Het leven gaat soms niet over rozen. Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hallo Lize, Ik vind een feestje op zijn tijd leuk, maar heb een drukke baan en soms – nou ja vaak – wil ik gewoon even helemaal niks. Nu ben ik uitgenodigd voor de driedaagse bruiloft van een oude vriendin. Hoe zeg ik tactvol af? Dank en groetjes

Hoi!

Ik heb goed nieuws voor je: jij hebt alle recht om te zeggen dat je het niet gaat redden zonder er een reden bij te geven! Wat?! Ja! En als ze vraagt waarom je niet komt, kun je zeggen dat je het gewoon echt niet gaat redden met werk. Wat in feite geen leugen is, maar gewoon op verschillende manieren te interpreteren is. Je hoeft er dus niet bij te zeggen dat het is omdat je meer behoefte hebt om met je kat in de stabiele zijligging een Glamour girls-marathon te houden, dan dat je drie dagen lang naar slechte speeches moet luisteren. Wat je wel kunt doen, is ze een mooie bos bloemen en heel veel liefs sturen op de (eerste) dag zelf.

Succes!

Ook een prangende levensvraag voor Lize? Mail naar redactie@viva.nl en check Lize’s YouTubekanaal voor meer advies.

Meer ‘Adviezen van Lize’ lees je in VIVA 49. Het nummer ligt van woensdag 6 december t/m dinsdag 12 december in de winkel of kan je hieronder online bestellen.